В Сочи продолжается онлайн-опрос по выбору территорий для благоустройства

Фото мэрии Сочи

Сейчас в списке обсуждаемых числятся 16 общественных пространств во всех районах Сочи. В Адлерском районе представители администрации обсудили выбранные территории с членами совета ТОС. Где будут созданы скверы в Адлерском и других районах Сочи, должны решить сами горожане.

До 15 марта на сайте мэрии курорта идет онлайн-обсуждение возможных вариантов.

- В итоге из 16 предложенных жителями территорий будут выбраны по две в каждом районе Сочи – их включат в голосование, которое начнется на федеральной платформе 26 апреля и продлится до 30 мая, - рассказал директора департамента строительства администрации Сочи Алексей Соколов.

Одним из предложенных вариантов стала обзорная площадка в центре села Красная воля Адлерского района. Она расположена на высоте 350 метров над уровнем моря и с нее открывается красивая панорама окрестностей. Здесь и планируется создать новый сквер.

Кроме того, жители Сочи подали заявку на создание сквера в микрорайоне Голубые Дали, где живет много семей с маленькими детьми, а мест для прогулок с ними практически нет.

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