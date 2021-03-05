В Сочи на границе с Абхазией задержан 55-летний мужчина, объявленный в федеральный розыск за разбой

Фото Краснодарской таможни

Пограничники в пункте пропуска в Адлере остановили мужчину, шедшего в Россию из Абхазии через КПП. Он предъявил документы, и пограничники проверили его имя по базе данных.

Гражданина пришлось тут же задержать, так как он значился в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления.

Как выяснилось, 55-летний мужчина ранее совершил разбой и разыскивался в рамках уголовного дела по статье 162 УК РФ.

- Указанный гражданин передан установленным порядком инициатору розыска - МВД России по Республике Марий Эл,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.

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