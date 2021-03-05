Тестовый запуск поезда "Ласточка" Владикавказ - Туапсе пройдет в марте 2021 года

Фото: архив КП Фото: Иван ВИСЛОВ

Новый скоростной поезд "Ласточка" будет ходить по маршруту Владикавказ - Туапсе с остановками по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Время расписания “Ласточки” пока неизвестно, оно сейчас прорабатывается министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

- Пассажиров этого направления порадует, что с запуском нового направления время пути следования сократится до 7,5 часов. Сейчас оно составляет более десяти часов. Тестовый поезд будет запущен уже в этом месяце, - сообщает пресс-служба министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

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