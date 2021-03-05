Мэр Краснодара Первышов ответил на жалобы о разрушении бульвара, построенного Сергеем Галицким

Фото: vk.com/typical_krd

Жители Московского микрорайона были возмущены тем, что строители навредили бульвару, которой был возведен на средства известного в краевом центре и крае бизнесмена Сергея Галицкого. 5 марта снимки горожан попали в соцсеть Instagram.

- Галицкий подарил горожанам бульвар, но администрация не может уследить за его содержанием. То его топит г...ом, то варварскими методами подрядчики уничтожают деревья, кусты и газоны в ходе стройки трамвайной линии, — написано в комментарии к фото.

На возмущения граждан в соцсетях о вандализме строителей, которые сейчас там прокладывают новую трамвайную развязку, отреагировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

- Еженедельно выезжаю на место строительства трамвайной линии на Московской. Видел, что на участке улицы Солнечной техникой были задеты некоторые деревья и кустарники, пострадал газон. Но нет повода сгущать краски/ Идут масштабные строительные работы, место для техники ограничено.Подрядчик полностью всё восстановит, и выглядеть все будет точно так же, как и до начала строительства, - сообщил он в своем аккаунте в Телеграмм

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