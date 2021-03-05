Популярные подарки на праздники представил МегаФон

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

В Краснодарском крае определен топ самых популярных гаджетов, которые дарят друг другу мужчины и женщины. В МегаФоне проанализировали продажи техники в преддверии 23 февраля и 8 марта.

Смартфоны и цифровые устройства не делятся по гендерному признаку и топ-3 по предпочтениям покупателей и перед Днем защитников Отечества, и перед Международным женским днем возглавили модели:

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy А51

Xiaomi Redmi Note 9

При этом, перед женским праздником пул популярных покупок оказался разнообразнее. В него, кроме смартфонов из топ-3, наушников брендов Xiaomi и Apple и портативных колонок JBL, которые заняли видные места среди подарков ко Дню защитников Отечества, вошли часы Apple Watch и несколько других смарт-часов разных брендов, а также фен Xiaomi.