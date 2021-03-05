Олимпийский парк в Сочи стал лидером по посещаемости туристами на Кубани в 2020 году

Фото мэрии Сочи

Олимпийский парк в Имеретинской долине Сочи победил в рейтинге наиболее популярных мест для посещений в Краснодарском крае за 2020 год.

По данным исследования компании Tele2, в парке побывало более 712 тысяч туристов.

Еще один сочинский объект- экстрим-парк Skypark в Адлерском районе курорта занял третье место, пропустив на шаг вперед в предпочтениях гостей этно-деревню «Атамань».

Самым популярным у туристов природным объектом региона стала гора Ахун и одноименная смотровая башня на ее вершине.

- Здесь побывало почти 115 тысяч человек,- говорится в материалах исследования.

Затем в рейтинге идут Хаджохская теснина и знаменитое Кипарисовое озеро под Анапой.

Как ранее сообщала «Комсомолка» в Сочи с начала 2021 года побывало более 1 миллиона туристов.

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С начала 2021 года Сочи принял уже почти 1 миллион туристов. По данным мэрии курорта, это даже на 3% выше, чем в этот же период 2020 года. На мартовские праздники в Сочи ожидается очередной массовый приток туристов. (читать далее)