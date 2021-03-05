В Сочи создадут центр национальных сборных команд по регби в 2021 году

Фото мэрии Сочи

В Сочи главе Минспорта России Олегу Матыцину представили план создания центра национальных сборных команд по регби в селе Раздольном Хостинского района курорта.

– Проект интересный, достаточно проработан. В 2021 году возьмем на контроль его реализацию. Важно, что представители края и местной власти разделяют важность предлагаемой концепции. Можете рассчитывать на необходимую поддержку со стороны Министерства, – отметил Олег Матыцин.

На стадионе имени Славы Метревели министр Олег Матыцин осмотрел состояние газона футбольного поля, которое готовится специалистами для тренировок сборной России по футболу, а также легкоатлетического сектора и восточной трибуны.

В ходе рабочей поездки в Сочи глава Минспорта РФ затем осмотрел центр подготовки российских сборных команд по футболу «Спутник-Спорт».

Олегу Матыцину была также представлена концепция создания единого центра подготовки сборных команд России по футболу в Сочи. Это намечено сделать при помощи объединения спортивной инфраструктуры.

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