Воспитателя из Тимашевска наградили квартирой за победу в конкурсе “Воспитатель года”

Фото: пресс-служба администрации края

Воспитателю детского сада Анне Быстрюковой из Тимашевского района по решению краевых властей подарят квартиру. Анна оказалась победителем всероссийского конкурса “Воспитатель года”.

- Это еще одно доказательство высокого уровня образования на Кубани, в том числе, дошкольного, - прокомментировал предложение своего вице-губернатора Анны Миньковой губернатор края Вениамин Кондратьев.

Благодаря Анастасии Быстрюковой эстафета проведения Всероссийского конкурса “Воспитатель года” перешла к Кубани.

- Когда я стала воспитателем, то поняла, что именно эта профессия меня вдохновляет, - признается Анастасия Быстрюкова. - Я сразу почувствовала – это моё призвание. Меня поддерживали, давали возможность реализовывать идеи.