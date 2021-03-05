Бельгийский атташе приехал в Краснодар впервые после пандемии

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Впервые после начала пандемии Краснодарский край посетил атташе бельгийского посольства Франк Ван Эйнде. Атташе встретился с руководителями местной администрации, где подчеркнул заинтересованность бельгийского бизнеса в сотрудничестве с южным регионом.

- Наш бизнес хочет развиваться в России. Я убедился, что бизнесу здесь комфортно, надеюсь, в скором времени стану проводником для бельгийских компаний в Краснодарский край, – отметил атташе посольства Бельгии.

В течении трехдневного визита бельгийский атташе встретился с местными бизнесменами и посетил индустриальный парк “Краснодар”.

Руководитель регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев во время встречи с Франком Ван Эйнде отметил. что край заинтересован в сотрудничестве с бельгийским бизнесом. В регионе создан благоприятный инвестиционный климат.

В скором времени в крае откроются бельгийские бизнес-миссии для принятия решений на местах. Бельгийский бизнес заинтересован в нашем крае для вложений крупных инвестиций в агропромышленный сектор Кубани.