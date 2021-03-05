В Москве стартовал выставочный проект "Русские маяки"

Фото пресс-службы Кубанского казачьего войска

В Москве стартовал национальный, культурно-просветительский, литературно-музыкальный, мультимедийный выставочный проект «Русские маяки».

В нем пригласили принять участие атамана Всероссийского казачьего общества казачьего генерала Николая Долуду.

Выставочный проект включает в себя фотовыставку - фотопортреты «Русских Маяков» современности, людей, привнёсших значимый вклад в развитие нашей страны. Каждому участнику фотопроекта творческая команда Московского Театра поэтов под руководством Влада Маленко посвятила персонализированные стихотворения «Маякам нашего времени».

В беседе с Николаем Александровичем организаторы мероприятия отметили большой вклад атамана в развитие кубанского казачества и Краснодарского края. Указом президента России от 4 ноября 2019 года Николай Долуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества. Ранее 13 лет он проработал в должности заместителя губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска.

«Долг, честь, служение Отечеству!» - таким своим девизом казачий генерал поделился с директором проекта Николаем Шкарубой и фотохудожником Марком Назаровым.

В день открытия выставки 25 февраля состоялось театрализованное представление, базирующееся на литературной основе поэмы «Русские маяки», написанной Владом Маленко.

Проект патриотической направленности был придуман с целью преемственности поколений и духовных ценностей, а также формирования правильных жизненных ориентиров у современных подростков и молодёжи страны.

Выставка продлится до 25 марта в «Есенин-центре» города Москвы, где все желающие могут познакомиться с творческими фотопортретами представителей «Русских маяков» и узнать о выдающихся деятелях России.