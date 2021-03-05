Сочи обсуждают конкурсные проекты новой концепции центральной морской набережной

Фото мэрии Сочи

О предварительных результатах архитектурно-градостроительного конкурса на лучший проект реконструкции морской набережной в Сочи участникам Градостроительного совета курорта рассказал главный архитектор города Антон Глушков.

- Конкурс проводится, чтобы создать в Сочи современную пешеходно-прогулочную набережную, которая бы соответствовала лучшим мировым аналогам и современным нормам проектирования общественных пространств, - отметил Глушков.

Участок проектирования длиной 2,5 км находится в береговой зоне Центрального и Хостинского районов курорта.

Он расположен юго-восточнее Южного мола морского порта Сочи и включает в себя уже имеющуюся нижнюю приморскую набережную, а также новую искусственную территорию с пляжами, гидротехническими сооружениями и примыкающей застройкой.

Итоги конкурса подведут в День города. Тогда же жюри объявит имя победителя и представит лучший проект.

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Из регионального реестра проблемных объектов будут исключены 14 проблемных объектов. Среди них два строящихся многоквартирных дома в Хостинском районе и один в Лазаревском районе.(читать далее)