Выставка "Интеграция/INTERGATION", посвященная 8 Марта, пройдет в Краснодаре

Фото: пресс-службы администрации города

На выставке представлены работы по тканям Вероники Резник. Ранее она работала сценографом в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

- VR Studio Design - это исключительно женская команда художников и иллюстраторов. У истоков команды стоит художник по тканям Вероника Резник, выпускница старейшей в городе художественной школы им. Пташинского и Московского государственного текстильного университета им. Косыгина, - рассказала Мария Тернавская, директор Муниципального концертного зала.

В экспозиции более 20 графических листов с дизайнами, паттернами для домашнего текстиля, интерьерная живопись, рисунки для одежды и обоев, иллюстрации. Выставка продлится до 30 марта.

В рамках выставки для всех, кто хочет приобщиться к созданию интерьерных дизайнов, пройдут два мастер-класса художниц VR Design Studio: для детей - 21 марта в 14.00, и 28 марта в 14.00 — для взрослых.

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