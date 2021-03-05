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В центре Сочи начинается ремонт дорожного покрытия на улице Горького

Это одна из наиболее загруженных трасс города
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Дорожные работы начинаются на улице Горького в центре Сочи - одной из наиболее загруженных на курорте.

Как сообщается, работы будут идти на одной полосе движения, на участке от перекрестка с улицей Московской до микрорайона Ареда.

На участке длиной около 1600 м дорожники проведут срезку изношенного слоя покрытия, устранят просадки и выбоины, частично заменят бордюрный камень и положат новый асфальт.

На улице будут вводиться локальные ограничения на проезд и парковку транспорта. Городские власти просят водителей заранее планировать пути объезда и выбирать иные места для парковки.

– Работы по улице Горького будут вестись круглосуточно. Подрядчик планирует завершить ремонт до начала летнего курортного сезона, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи Владимир Пронкин.