В центре Сочи начинается ремонт дорожного покрытия на улице Горького

Фото мэрии Сочи

Дорожные работы начинаются на улице Горького в центре Сочи - одной из наиболее загруженных на курорте.

Как сообщается, работы будут идти на одной полосе движения, на участке от перекрестка с улицей Московской до микрорайона Ареда.

На участке длиной около 1600 м дорожники проведут срезку изношенного слоя покрытия, устранят просадки и выбоины, частично заменят бордюрный камень и положат новый асфальт.

На улице будут вводиться локальные ограничения на проезд и парковку транспорта. Городские власти просят водителей заранее планировать пути объезда и выбирать иные места для парковки.

– Работы по улице Горького будут вестись круглосуточно. Подрядчик планирует завершить ремонт до начала летнего курортного сезона, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи Владимир Пронкин.