В центре Сочи начинается ремонт дорожного покрытия на улице Горького

Фото мэрии Сочи
Дорожные работы начинаются на улице Горького в центре Сочи - одной из наиболее загруженных на курорте.
Как сообщается, работы будут идти на одной полосе движения, на участке от перекрестка с улицей Московской до микрорайона Ареда.
На участке длиной около 1600 м дорожники проведут срезку изношенного слоя покрытия, устранят просадки и выбоины, частично заменят бордюрный камень и положат новый асфальт.
На улице будут вводиться локальные ограничения на проезд и парковку транспорта. Городские власти просят водителей заранее планировать пути объезда и выбирать иные места для парковки.
– Работы по улице Горького будут вестись круглосуточно. Подрядчик планирует завершить ремонт до начала летнего курортного сезона, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи Владимир Пронкин.