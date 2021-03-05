Недострои на 154 квартиры в Новороссийске сдадут в июне 2021 года

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В администрации края 5 марта 2021 года прошло заседание межведомственной комиссии, на котором обсудили вопросы о завершении строительства недостроев и защите прав дольщиков.

Как сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, летом 2021 года будут введены два жилых комплекса в Новороссийске. Речь идет о двух недостроях - ЖК “Орион-2” и “Орион-3” на 154 квартиры, которые расположены в южной части города.

Сейчас уже закуплено все необходимое для внутренних работ: лифты, газовые котлы. Идет благоустройство придомовой территории. Администрация края обещает, что к июню дольщики получат заветные ключи от квартир.

На совещание присутствовали представители судебных органов и застройщики, сообщает пресс-служба краевой администрации.