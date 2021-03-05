На Кубани гендиректор компании обманул местных фермеров с оплатой за поставку картошки почти на 2,5 миллиона рублей

Фото Светланы Маковеевой

42-летний гендиректор торговой компании из Калининского района Кубани предложил троим местным фермерам продать ему более 150 тонн картошки. Сделать это директор решил по принципу «все свои», без составления официального договора. Как выяснится позже, директор заранее решил облапошить своих земляков.

Картошку фермеры исправно отгрузили и получили за товар часть денег. Остальное покупатель пообщал перевести «в самое ближайшее время».

После этого обещания директор словно растворился в воздухе - пропал и перестал отвечать на звонки, задолжав доверчивым фермерам 2,4. миллиона рублей. В конце концов те перестали пытаться звонить своему вороватому партнеру, а вместо этого позвонили в полицию.

- Следственным отделением ОМВД России по Калининскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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