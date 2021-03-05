На Кубани к 8 Марта открылись 60 цветочных ярмарок

Фото: архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменят режим работы в честь женского праздника и ярмарки выходного дня.
Ярмарки будут работать 6, 7, и 8 марта.
Продукцию кубанских фермеров можно будет купить в Новороссийске, Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсинском, Ейском, Гулькевичском, Динском, Выселковском, Кавказском, Тимашевском и Тбилисском районах.
Адреса объектов опубликованы на сайте департамента потребительской сферы Краснодарского края.
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