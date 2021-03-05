Пожар в парке "Солнечный остров" в Краснодаре потушили

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Жители домов, расположенных неподалеку от парка "Солнечный остров" в краевом центре, увидели дым, который шел со стороны парка.

В 17.19 была вызвана бригада пожарных, которые прибыли к месту возгорания в 17.27. Пожарные увидели, что горел мусор, площадь пожара составила 200 кв. метров.

Пожар тушили три человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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