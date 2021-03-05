Фото: архив КП

В Краснодаре в честь 8 Марта пройдут онлайн-акции и флешмобы. Основные праздничные мероприятия состоятся в дистанционном формате.

- Представительниц прекрасного пола краевой столицы ждут и необычные сюрпризы. В рамках Всероссийской акции «Километр красоты», которая пройдет 8 Марта, юнармейцы пройдут строем от Центрального концертного зала до Главной городской площади и подарят всем женщинам цветы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Среди онлайн мероприятий – чтение стихов, посвященных любимым, галерея портретов женщин- профессионалов, креативные поздравления, лекция о подвиге героинь на войне, песни о маме.

Праздничные программы подготовили все городские учреждения культуры — жителям краевого центра предложено посмотреть трансляции.

Атмосферу Женского дня в городе будут создавать витрины магазины и аудио-поздравления.

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В Краснодаре к 8 Марта откроют дополнительные точки продаж цветов

Жители Краснодара цветы любимым женщинам смогут купить на ярмарках с 6 по 8 марта. Адреса организованных мест продаж букетов опубликованы на сайте мэрии. Также в городе дополнительно откроют временные торговые точки, где можно будет купить живые цветы. Они будут работать по 43 адресам (подробности)