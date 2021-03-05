В Краснодаре эвакуировали посетителей ТРЦ "Галерея"

Фото: архив КП Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре около 20:00 5 марта эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ "Галерея". В это время, накануне 8 марта, в торговом центре было достаточно много людей.

Очевидцы рассказали, что по громкой связи прозвучало объявление о необходимости покинуть помещение. На месте работают сотрудники оперативных служб, выясняются все обстоятельства происшествия

- По предварительной информации причиной могло стать стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в одном из магазинов на первом этаже, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ "Галерея" из-за короткого замыкания на рекламном щите.

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