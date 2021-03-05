Фото: @rossetikuban_sochiseti

В Сочи не будут отключать свет до 9 марта. Все плановые ремонтные работы на электросетях в честь Международного женского дня отменены.

- Временных ограничений подачи электроэнергии, запланированных на 6 марта, тоже не будет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского филиала «Россети Кубань».

Представитель пресс-службы обратила внимание, что ближайшие отключения запланированы на 9 марта, в том числе в ЖК «Триумф», на Адлерском Океанариуме, улице Петрозаводской, Волжской, Анапской, Полтавской, Абовяна и других.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 6 марта в течение нескольких часов из указанного временного промежутка - с 08:00 до 17:00 без света должны были остаться жители улицы Голубые Дали (частично), детского сада №13 и отделения почты России. Данные ремонтные работы перенесены.