На Кубани горел камыш на площади 300 квадратных метров

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В Краснодарском крае снова горел камыш. В Славянском районе пожар охватил площадь 300 квадратных метров. Огонь распространялся молниеносно, но угрозы населенному пункту не было

Диспетчеру Славянского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в двух километрах от хутора Верхнего. В 09:00 к месту вызова были направлены подразделения пожарных.

- В 12:05 пожар был ликвидирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В тушении от МЧС России принимали участие четыре человека личного состава и одна единица техники.

Депутат Совета Славянского городского поселения Краснодарского Края Дмитрий Гарматюк уточнил, что, по словам местных жителей, возгорание было не единичным.

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