Покупки перед праздниками: В Краснодаре 6 марта заработают все 17 ярмарок

Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре 6 марта открыли все 17 ярмарок выходного дня. Они начали работу с 8 утра. Закроются торговые ряды в 15 часов.

- На всех площадках обеспечено соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Также во время торговли организаторы ярмарок будут вести наблюдение, какая продукция и из каких регионов больше всего интересует краснодарцев. Среди предложенного ассортимента на ярмарках есть овощи, фрукты, мясо, молоко и молочная продукция, а также различные крупы.

КОНКРЕТНО

Ярмарки работают по 17 адресам:

Две ярмарки - по ул. Одесской, 48 и ул. им. Захарова, 23 - будут работать в эти же часы и в воскресенье, 7 марта.