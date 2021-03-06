В Сочи таксист избил пассажира

Полиция не стала возбуждать уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи из городской больницы полиция получила сообщение о том, в приемный покой поступил избитый 43-летний мужчина. У него были диагностированы ушиб мягких тканей, а также алкогольное опьянение.

Пациент рассказал, что повздорил с таксистом. Назвал его машину, Мерседес, а также номера. Полиция быстро нашла и задержала того водителя.

Тот объяснил, что пассажир вел себя неадекватно, что завязался конфликт, отрицать не стал. Стоит отметить, ущерб здоровью причинен небольшой, поэтому полиция не стала возбуждать уголовное дело.