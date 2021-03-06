На Кубани подозреваемого в убийстве охотинспектора заключили под стражу на 2 месяца

Фото: Краснодарский краевой суд

В Гулькевичском районе состоялся суд, где рассматривали дело об убийстве охотинспектора. Следствие запросило для подозреваемого два месяца ареста. За этот период должно быть произведено расследование всех обстоятельств совершенного преступления.

- Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца до 4 мая 2021 года включительно, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, 3 марта в лесу близ окраины поселка Подлесного было найдено тело охоинспектора Виктора Золотарева. Он скончался от смертельного ранения в грудь.

Довольно быстро правоохранители смогли задержать основного подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. Виктор Золотарев увидел его охотящимся в лесу, несмотря на все запреты.

По версии следствия, у мужчин произошел по этому поводу конфликт, и подозреваемый выстрелил в охотинспектора, а также забрал его ружье и тепловизор общей стоимостью 400 тысяч рублей.

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