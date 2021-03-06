Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 марта выросло на 140

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае оперативный штаб продолжает фиксировать снижение суточного числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Так на 6 марта заболевших стало больше на 140. Это 82 женщины и 58 мужчин. Среди вновь зараженных двое детей. Самому возрастному пациенту 91 год.

Наиболее число заболевших зафиксировали в Краснодаре - 37 случаев к 6 марта, на в тором месте Сочи с 17-ю новыми пациентами. В Новороссийске зафиксировали 8 новых случаев.

Также есть заболевшие в Анапе, Геленджике, Каневском районе. Там по 6 подтвержденных заболеваний.

По 5 новых пациентов подтвердили Горячем Ключе, Выселковском, Отрадненском и Динском районах.

Также есть случаи заболевания в Армавире, Туапсинском и Лабинском, Новокубанском, Усть-Лабинском, Белореченском, Кореновском, Апшеронском, Ейском, Курганинском, Красноармейском, Гулькевичском, Мостовском, Славянском, Тимашевском, Крымском и Павловском районах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировано 39295 случаев заболевания коронавирусом. Из них 34267 человек справились с болезнью.

На 6 марта выписаны 152 человека, в тоже время в тяжелом состоянии находятся 79 пациентов, еще 4 - на ЭКМО.

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В целом в крае работают 149 пунктов вакцинации, они расположены на базе поликлиник, ФАПов, центров медпрофилактики.

Семь мобильных пунктов также предлагают сделать прививку, пять из находятся в Краснодаре, по одному – в Сочи и Новороссийске (читайте далее)