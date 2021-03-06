Синоптики предупреждают о сильном ветре в Краснодаре

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В Краснодаре синоптики прогнозируют усиление ветра, обещают порывы до 15 метров в секунду. Также в прогнозах значится дождь, который пойдет ближе к вечеру.

Специалисты посоветовали краснодарцам при усилении ветра помнить о своей безопасности, не ставить машины под деревьями.

На 7 марта Гидрометцентр обещает ясную погоду. Днем столбики термометра будут показывать в районе 4 градусов тепла. Ветер будет все 1 метр в секунду.

На 8 марта прогнозируют небольшое потепление до +7, но вместе с этим и дождь. Ветер обещают юго-западный со скоростью до 5 метров секунду.

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