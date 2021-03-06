В Сочи запретили строительство новых высоток

Фото: администарция Краснодарского края

Сочи за последние 15 лет изменился до неузнаваемости. Глава Краснодарского края отметил, что далеко не всегда процесс активного строительства на курорте был под жестким контролем.

- В результате мы получили огромное количество объектов точечной застройки, самостроев. И при этом – острую нехватку школ, детских садов, объектов спортивной инфраструктуры, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Поэтому было принято решение прекратить строительство на курорте до тех пор, пока не появится новый генплан Сочи. В этом документе будут учтены все слабые места, проблемы, а также пути их решения.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский добавил, что данная мера в ступит в силу в ближайшие 4 месяца. Решение о запрете на строительство касается и частных домов. В течение 2021-го нельзя будет строить объекты ИЖС площадью свыше 300 квадратов и более 12 метров в высоту.

Также чиновники запретят строительство гостиниц. В Сочи сократится диапазон строительства, где подразумевается расположение таковых объектов. Также, чтобы получить разрешение на возведение гостиницы, необходимо будет в обязательном порядке создать всю сопутствующую инфраструктуру.

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