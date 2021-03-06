Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 6 марта выросло на 14

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжают фиксировать смертельные случаи, вызванные коронавирусом. По данным 6 марта в регионе скончались 14 человек с подтвержденным СOVID-19. Смерти зафиксировали в 7 муниципалитетах.

Больше всего людей умерло в Краснодаре. Медики констатировали смерть троих мужчин 70, 84 и 89 лет, а также 57-летней жительницы Горячего Ключа.

На втором месте по заболеваемости Сочи. Там врачам не удалось спасти двух женщин, которым было 71 и 80 лет, в также мужчину, который скончался на 62-м году жизни.

В Крымском районе не смогли победить болезнь две женщины из Геленджика 62 и 75 лет. В Туапсе умер 82-летний мужчина, в Лабинской больнице – 66-летний мужчина из Мостовского района.

В Усть-Лабинске – врачи диагностировали смерть 62-летней местной жительницы.

В Северском районе ушли из жизни две женщины 81 и 83-х лет.

Всего на 6 марта в Краснодарском крае официально подтверждено 2014 летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией.

- Практически всегда у пациентов были сопутствующие заболевания, а коронавирус вызывал тяжелую форму двусторонней пневмонии, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

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