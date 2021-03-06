Центровой «Локо» Алан Уильямс Вернулся долечиваться из США в Краснодар

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Центровой «Локомотива» Алан Уильямс после того, как травмировал колено улетел на операцию домой в США. Пресс-служба клуба рассказывает, что обычно спортсмены-легионеры не возвращаются до тех пор, пока не наступит полное восстановление. Но Уильямс прилетел обратно в Краснодар.

- Он сказал, что соскучился, взял билеты и вернулся. Будет восстанавливаться здесь. Более того, сам пришел в клубный офис и сказал, что хочет купить 10 билетов на ближайший матч с итальянским «Тренто» в Еврокубке и подарить их болельщикам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

Напомним, Центровой «Локомотива» Алан Уильямс получил травму левого колена на выездном матче с «Енисеем» 22 ноября. Врачи поставили диагноз: «полный разрыв собственной связки надколенника». Сейчас спортсмен восстанавливается после операции.

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