В Новороссийске десантники поздравили женщин в наступающим Международным женским днем

Фото: МИнобороны РФ

На набережной Новороссийска, недалеко от крейсера «Михаил Кутузов» десантники десантно-штурмового горного соединения поздравили девушек с грядущим 8 Марта. Военные привлекли внимание дам сперва музыкой вокально-инструментального ансамбля «Синева» и «Штурм».

Затем гвардии старший сержант Сергей Лобанов выступил со стихами собственного сочинения. Затем ребята из разведывательной роты Кубанского казачьего десантно-штурмового полка утроили демонстрационные бои, показали уровень владения огнестрельным и холодным оружием.

В конце всем зрительницам подарили букеты цветов.