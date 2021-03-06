17 марта на Кубани родителям предлагают попробовать сдать ЕГЭ

Фото: администарция Краснодарского края
В Краснодарском крае пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она пройдет 17 марта. Родителям предлагают пройти всю процедуру, которая предстоит в скором будущем их детям.
Участника акции предлагают сдать экзамен по русскому языку.
- Принять участие в акции могут родители выпускников, представители общественности и средств массовой информации. Для получения подробной информации необходимо обратиться в школу, где учится ребенок, или в управление образованием муниципалитета, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Такая акция проходит в пятый раз.
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