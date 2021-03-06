Легендарную сочинскую телеведущую Аллу Журавлеву поздравил депутат Госдумы Константин Затулин

Алла Журавлева и Константин Затулин

В Сочи депутат Госдумы Константин Затулин поздравил с наступающим Международным женским днем легендарную телеведущую Аллу Журавлеву.

Она впервые вышла в эфир телевидения Сочи в 1959 году. Алла Журавлева стала пионером профессии, в которой провела более 60 лет.

- Журавлева является заслуженной артисткой России, зрители помнят ее по «Эстафете новостей», «Голубым огонькам» и другим передачам, - пишет Югополис.

Константин Затулин рассказал, что помнит Аллу Журавлеву еще со школьных времен, когда в доме появился первый телевизор. А телеведущая поделилась воспоминаниями, о частых встречах в студии с отцом нынешнего депутата Федором Затулиным, который долгое время заведовал городским пляжным хозяйством.