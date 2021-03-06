Причиной смога в Краснодаре стал горевший камыш у станицы Елизаветинской

Фото: Типичный Краснодар

Краснодар заволок смогом. Горожане начали жаловаться на запах гари. Оказалось, что причиной стал пожар близ НСТ «Дубки», что в район станицы Елизаветинской.

- Сообщение поступило в 17:38. На место выехали 2 едины техники и 6 человек личного состава. Оказалось, что горит камыш, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Огонь удалось потушить спустя полтора часа. Как сообщили спасатели, угрозы населенным пунктам пожар не составлял.

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