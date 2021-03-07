Последние новости на 7 марта 2021: В Сочи таксист избил пассажира

Последние новости на 7 марта 2021. В Сочи таксист избил пассажира. Инцидент произошел в Лазаревском районе.

На Кубани подозреваемого в убийстве охотинспектора заключили под стражу на 2 месяца. На этом настояло следствие.

Причиной смога в Краснодаре стал горевший камыш у станицы Елизаветинской. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В Сочи запретят строительство новых высоток. Пока ограничение действует в 2021 году.

Центровой «Локо» Алан Уильямс Вернулся долечиваться из США в Краснодар. Ранее он получил травму колена во время игры с «Енисеем» и выбыл из строя на полгода.