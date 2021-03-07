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Вот уже неделю днем температура воздуха в Краснодаре не опускается до минусовых отметок. Настоящая весна наконец-то пришла на Кубань. Хотя накануне, 6 марта, в краевой столице даже срывался снег, но синоптики называют его единичным случаев.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 7 марта 2021 года в Краснодаре.

По прогнозам метеорологов, воздух днем прогреется до 3-5 градусов.

- Ночью были возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Не исключены они и днем. Также ожидаются порывы ветра до 14 м/с, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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