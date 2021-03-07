В Краснодаре горят склады на улице Вишняковой

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодаре пылают склады на улице Вишняковой. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 7 марта в 9:14.

- Произошло возгорание в складском помещении на площади 150 м. кв., объявлен повышенный ранг пожара, – сказали КП – Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, людей на складах не было. Пожар на площадь 300 кв. м. уже локализован. Сейчас ликвидацией возгорания занимаются 55 человек от РСЧС, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека личного состава, 14 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал.