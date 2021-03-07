В Краснодаре ликвидирован пожар на складах улице Вишняковой

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В воскресенье в Краснодаре пылали склады на улице Вишняковой. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 7 марта в 9:14.

- Возгорание в складском помещении на площади 150 м. кв., объявлен повышенный ранг пожара, – сказали КП – Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Затем площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было. Спустя час пожар был локализован. В 11:15 возгорание было полностью ликвидировано.

На месте работали 55 человек от РСЧС, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека личного состава и 14 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре горят склады на улице Вишняковой

Площадь возгорания составила более 150 кв.м. (читайте далее).