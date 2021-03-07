Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 марта выросло на 138

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но уже вторую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости.

По данным на 7 марта за сутки в Краснодарском крае инфекция была выявлена у 138 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск и Сочи, здесь выявили 35, 21 и 16 новых случаев соответственно.

-Восемь новых заболевших выявили в Геленджике. По семь – в Анапе и Кавказском районе. По шесть положительных результатов получили пациенты в Ейском и Приморско-Ахтарском районах. Пять случав COVID-19 зафиксировано в Динском районе. По три – в Щербиновском, Выселковском, Отрадненском и Славянском районах. По два новых случаях заражения инфекцией зафиксировано в Калининском, Брюховецком и Красноармейском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Единичные случаи заболевания отмечены в Темрюкском, Ленинградском районе, Горячем Ключе, Каневском, Курганинском, Лабинском, Гулькевичском, Кущевском и Северском районах.

Также известно, что по данным на 7 марта среди заболевших – 3 детей, самому младшему пациенту десять месяцев. В настоящее время 81 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 75 – на ИВЛ, четверо – на ЭКМО.