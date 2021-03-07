Мужчина заночевал в горах Новороссийска из-за застрявшей в грязи машины

Фото: instagram.com/alekseioderov/

Водитель немецкого внедорожника рассекал по Маркхотскому хребту шестого марта, но не учел погодные условия. Из-за перепада температур снег в этом районе подтаял и превратился в кашу. Именно в ней и застрял автолюбитель. На следующий день его заметили очевидцы. Они же вызвали спасателей.

- При помощи автомобиля УАЗ вытащили автомобиль из западни. Машина с водителем застряла там ещё пришлой ночью. Водитель пытался самостоятельно выбраться из грязи, но не смог, – написал в Инстаграме начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Специалист отметил, что погодные условия в горах Новороссийска не позволяют свободно передвигаться на обычных машинах.