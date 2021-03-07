Мэр Сочи поздравил с 8 марта старейшую жительницу города

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил с 8 марта старшейшую жительницу курорта Татьяну Приходько. В прошлом году женщине стукнуло 103 года.

- Большая честь преподнести цветы труженице тыла, которая в прошлом году отметила 103-летие. Её оптимизм и несгибаемый характер — пример для каждого из нас, – написал в Телеграме глава Сочи.

Отмечается, что женщина родилась и выросла в Мостовском районе. Во время войны она с мужем помогала партизанским отрядам, работала в полях и занималась воспитанием четырех своих и укрывавшихся в их семье детей людей партизанов.

В Сочи Татьяна Приходько переехала 30 лет назад. Сейчас она воспитывает внуков и правнуков.

- Я горд, что такие люди живут в нашем городе! Мы обязаны окружить их вниманием, – добавил Копайгородский