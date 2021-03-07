Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 7 марта выросло на 14

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 7 марта количество летальных случаев увеличилось на 14, пациенты ушли из жизни в семи районах края. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло двух тысяч.

- В Краснодаре умерли мужчины 60,67 и 83 лет и 79-летняя пациентка из Сочи. В Сочи врачам не удалось спасти трех человек – 59-летнего и 66-летнего мужчин и женщину 72 лет. В Усть-Лабинске скончался 66-летний местный житель и женщина 88 лет из Гулькевичского района. В Северском районе – 68-летний и 85-летний пациенты из Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также в Тихорецком районе умер 60-летний житель Новопокровского района, в Туапсе – 72-летняя женщина, а в Анапе – мужчина 66 лет.

В оперштабе добавили, что у всех заболевших коронавирусом развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие патологии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 5 марта в госпитали края попали еще 142 человека, среди заболевших – 12 детей.