Более 30 остановок обновят в Краснодаре до конца года

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До конца марта 2021 года в Краснодаре обновят 33 остановки на остановках автобусах и троллейбусов. Сейчас в мегаполисе уже появилось семь новых павильонов. На очереди еще 26.

Новые остановки уже появились на улицах Октябрьской, Российской и Большивестской в Краснодаре и на улице Чонгарской в станице Старокорсунской.

- Замену остановок происходит в соответствии с утверждённым планом. В первую очередь, в него вошли те павильоны, которые неоднократно просили привести в порядок сами жители, — говорит исполняющая обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Отмечается, что все павильоны будут выполнены в едином стиле. В ближайшее время обновленные остановки появятся на улицах Московской, Волжской, Средней, Октябрьской, им. Кирилла Россинского, им. Комарова, Уральской, Кореновской, Кожевенной, Скорняжной, Дальней, Российской, Героев-Разведчиков, Алма-Атинской, Симферопольской, Ярославской и проспекте Чекистов.

Также порядка 50 новых павильонов появятся на трамвайных остановках. Они также будет выполнены в едином стиле.