Кидался бумажками, бил и оскорблял окружающих. Пассажир рейса Сочи – Новосибирск устроил погром на борту

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Этот субботний полет более сотни пассажиров рейса Сочи – Новосибирск заполнят долго. Четыре часа в воздухе превратились в сущий ад для людей из-за одного человека. Пассажир бизнес-класса сразу после взлета устроил дебош на борту.

По словам очевидцем, мужчина был сильно пьян. Он сразу вступил в перепалку с проводниками. Обычной руганью мужчина не ограничился. Он долго оскорблял экипаж, чем привлек к себе внимание остальных пассажиров.

Они ринулись в сторону бизнес-класса, где сидел пассажир. Он как раз ссорился с экипажем самолет. При виде незнакомых людей мужчина бросился в атаку и ударил мужчину, который снимал происходящее на видео.

- Он бросался стаканчиками, журналами, бумажками, да всем подряд, что было под рукой. Нецензурно выражался в адрес членов экипажа, – говорят очевидцы в интервью сайту «НГС».

На земле мужчину встречали правоохранители. Они сразу доставили его в дежурную часть. Он привлечен к административной ответственности.