Он будет действовать с 29 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В переулке Кирпичном в Краснодаре появится запрет на парковку машин. Он будет действовать с 29 марта. В ближайшее время на этом месте появятся соответствующие дорожные знаки, которые оповестят о запрете стоянки автомобилей.

- Эти меры исключат создание помех для остальных участников движения на данном участке переулка, – сказали «КП» – Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

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