В Краснодаре разработали проект благоустройства Народного парка

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре разработали дизайн-проект благоустройства Народного парка. Он появится в Комсомольском микрорайоне.

- По поручения мэра Краснодара Евгения Первышова была проделана большая работа по возврату земельных участков в муниципальную собственность, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Таким образом, в Народном парке благоустроят зеленую зону площадью около 1,5 га. Сейчас мэрия города в досудебном порядке возвращает в муниципальную собственность последний участок. Эта процедура должна завершиться в апреле 2021 года.

Уже разработан проект благоустройства парка. Им занимались эксперты МКУ «Центр озеленения и экологии». Вместе с местными жителями дизайн парка обсуждался на проектных семинарах.