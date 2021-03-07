Фото: Евгения ГУСЕВА.
«Комсомолка» выяснила, какая ожидается погода на 8 марта 2021 года в Краснодаре. Как оказалось, природа решила поднести подарок жительницам кубанской столицы. Ни ураганного ветра, ни осадков - настоящий праздник!
По прогнозам метеорологов, в городе будет переменная облачность.
- Ожидается ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура воздуха ночью будет отрицательной - 3-5 градусов ниже нуля, а днем воздух прогреется до 5-7 градусов тепла.
Стоит сказать, что самое теплый день был 59 лет назад. Согласно архивным данным, 8 марта 1962-го воздух прогрелся до 25,1 градуса тепла. С тех пор рекорд побит не был. А самый холодный день зарегистрирован в 1985 году. Тогда 8 марта выдалось очень морозным - отметки на столбиках термометров достигли минус 15,8 градуса.
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