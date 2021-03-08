Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 марта увеличилось на 137

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент опасений у санитарных врачей не вызывает. По данным на 8 марта, на Кубани число заболевших выросло на 137.

А в России выявлено 10 253 новых случаев инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России полностью выздоровели 10 322 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие 24 часа выписаны 118 пациентов, всего в регионе выздоровели 34506 жителей.

Напомним, в регион как и прежде действует режим повышенной готовности. Губернатор Кубани продлил все действующие ограничения до 14 марта 2021 года включительно. В любых помещениях люди обязаны носить маски и соблюдать дистанцию. Сохраняется запрет на работу заведений после полуночи, не разрешили пока открыть фудкорты в ТЦ.

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