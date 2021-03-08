Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 марта 2021 года: заболеваемость упала до уровня ноября прошлого года

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом - за минувшие 24 часа подтверждено 137 положительных тестов. Среди зараженных есть и дети, самому маленькому из которых 4 года.

Стоит сказать, что такой прирост новых случаев был в последний раз 5 ноября 2020 года. Тогда, правда, кривая заболеваемости только шла вверх, сейчас же санитарные врачи отмечают небывалое снижение.

- На данный момент продолжают стационарное лечение 1007 кубанцев, - говорят в краевом оперштабе. - На дому лечение проходят 2015 человек.

По-прежнему растет число жертв ковида - за минувшие 24 часа скончались 14 человек.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 76 пациентов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Кубани. - Еще 4 находятся на ЭКМО.

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