Названы самые инфицированные и самые здоровые районы Краснодарского края на 8 марта 2021

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Число заболевших на Кубани продолжает расти - за минувшие 24 часа заразились еще 137 человек. На основе этих данных региональный оперштаб составил список районов, где больше всего выявлено положительных тестов на COVID-19.

Что касается городов, то в числе лидеров по заболеваемости Краснодар (+35), Армавир и Анапе (+9). Выбыли из тройки Сочи, где зафиксировано семь новых случаев заражения, и Новороссийск, где заболел один человек.

Самые зараженные районы, по данным на 8 марта, - Тихорецкий и Туапсинский. Здесь зарегистрировали 7 новых заболевших. Далее идут Щербиновский и Крымский районы, где выявили 5 инфицированных. По четыре новых случая инфицирования в Белоглинском и Мостовском районах.

- По три новых пациента в Лабинском, Отрадненском, Успенском и Тбилисском районах, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - По два – в Калининском, Новокубанском, Красноармейском, Кавказском и Новопокровском.

В Темрюкском, Ленинградском, Курганинском, Северском и Староминском районах зафиксировано по одному новому случаю заражения.

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