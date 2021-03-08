Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае на 8 марта 2021: скончались еще 14 человек, среди которых 36-летний мужчина

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Число жертв коронавируса продолжает расти. В Краснодарском крае с начала пандемии от коварной инфекции не удалось спасти 2042 человека. Несмотря на снижение заболеваемости, ежесуточно регистрируется не меньше 10 летальных случаев. Так, по данным на 8 марта, скончались 14 человек. Это пациенты ковидных госпиталей в шести муниципалитетах.

Как сообщают в краевом оперштабе, у находившихся в палатах было тяжелое состояние, на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония. Кроме того, у пациентов были сопутствующие заболевания.

В Краснодаре скончались шесть мужчин в возрасте от 36 до 70 лет. Пациенты проживали в кубанской столице, Геленджике, Анапе и Курганинском районе.

В Крымском районе не спасли 66-летнюю местную жительницу, 75-летнюю пациентку из Геленджика и 80-летнюю анапчанку.

- В Тихорецком районе скончался 87-летний местный житель, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - В Усть-Лабинском районе умерла 82-летняя пациентка из Выселковского района.

Кроме того, есть летальные случаи и в Сочи. Там не удалось помочь справиться с вирусом 65-летней жительнице Курганинского района и 76-летнему сочинцу. В Новороссийске умер 63-летний местный житель.

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